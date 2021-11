Carlos Montes sobre el cuarto retiro: "Es el peor de todos"

14:16 "Apoyar tal como está la propuesta de la Cámara de Diputados respecto al cuarto retiro me resulta imposible", sostuvo el senador.

El senador (PS) Carlos Montes se refirió a la discusión del proyecto que permite el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales y explicó que no está de acuerdo con aprobar la iniciativa.

El parlamentario expresó que "estoy consciente de que hay una enorme mayoría del país que espera este proyecto y sé que la oposición se ha inclinado por aprobarla. No pretendo imponer mi voluntad contra la de todos los demás, pero creo tener argumentos y trayectoria para llamar a mis colegas en el parlamento a construir una salida distinta que limite los efectos negativos de esta medida y asegure que el ciclo de los retiros termine realmente aquí”.

“El análisis para evaluar el apoyo o rechazo a un cuarto retiro no puede sólo centrarse en la elección presidencial y parlamentaria. Tenemos que actuar poniendo al centro el interés de las mayorías y del país, aunque ello tenga costos”, añadió.

En esa línea, Montes sostuvo que "en estas condiciones, apoyar tal como está la propuesta de la Cámara de Diputados respecto al cuarto retiro me resulta imposible. Por responsabilidad, no puedo aprobar una medida que todos sabemos va a producir efectos tan negativos para el país. Por respeto a las personas que han votado por mí en tantas elecciones y por la tradición socialista de la que soy parte, me niego a refrendar pasivamente una decisión que es contraria al interés de los que viven de su sueldo”.

"El cuarto retiro, que es el peor de todos, representa fuertes riesgos para la capacidad del país de enfrentar estos desafíos. Antes del cuarto retiro ya están subiendo los precios y hay signos de una mayor inflación que afecta el poder de compra. También habrá impactos en el sector financiero. Se alteran los flujos, los precios de bonos y acciones, y los ahorros acumulados en el Fondo D y E se deterioran. Ya vemos los síntomas de eso. Y todo indica que los créditos y las deudas se están encareciendo”, agregó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que hay que frenar el drenaje de recursos desde el sistema previsional, pues "todos sabemos que después del cuarto retiro se levantará la presión por el quinto, sexto, y así hasta que se terminen los fondos. Mientras tanto, la discusión sobre un nuevo sistema de Seguridad Social sigue estancada”.