Loncón respondió crítica de convencional Cretton: "Su discurso tiene que hacerse cargo del racismo con el cual nos está analizando”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, respondió a los emplazamientos que le realizó el convencional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Cretton.

El representante cuestionó a la académica en medio de la sesión de la comisión de Principios Constitucionales, asegurando que "no ha sido capaz de condenar jamás el actuar" de la CAM, ni los hechos de violencia "siempre".

Al respecto, Loncón aseguró que “es un tema que tiene mucho más fondo de las palabras y la edad que tú tienes, Cretton, y el apellido que tú tienes, también”.

“La violencia que nos ha tocado a nosotros las naciones originarias es estructural, es un racismo absoluto y que está instalado aquí también en la Convención, y que ha estado representado también por personas que asocian mi nombre al tema de la violencia”, añadió.

Con ello, la representante aseguró que "es lamentable las tantas veces que he condenado la violencia y que ese sector no quiere escuchar. Ayer mismo hicimos un punto de prensa condenando la violencia. Hemos llamado muchas veces a nuestras comunidades a no dejarse provocar porque estamos en condiciones desiguales”.

Sobre los emplazamientos, aseguró que "si nuestros compañeros reducen el tema a entenderlo solo por una cuestión de seguridad y que la presidenta tiene que estar hablando todos los días de eso, no avanzaría, lamentablemente, Cretton”.

Finalmente, la convencional insistió haber "tomado una opción súper importante de tratar de sacar el conflicto que nos afecta, para encausar este proceso constitucional y hemos avanzado".

Incluso, replicó que "si yo me hubiera metido en la agenda que quiere poner cierto sector político, te juro que no hubiera caminado. Es una opción, es una estrategia, he sido estratégica, pero en este sentido creo que su discurso tiene que hacerse cargo del racismo con el cual nos está analizando y se analiza a esta presidenta”.