Bellolio por posible alargue de sesión sobre la AC contra Piñera: "Esperemos que no sea un show para la galería"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Belllolio, hizo su arreibo al Congreso Nacional en marco de la sesión de la Sala de Cámara que revisará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y se refirió a la posibilidad de que haya un alargue en la revisión y espera que "no sea un show para la galería".

Esta situación podría ocurrir para que Jackson pueda terminar su cuarentena preventiva y así pueda votar en el libelo, según sinceraron algunos parlamentarios de oposición.

El portavoz de La Moneda sostuvo que "esperemos que sea una jornada democrática, republicana y no un show mediático como unos pretenden hacer".

"Yo soy de tiro largo así que no tengo problema, pero esperemos que no sea esto un show para la galería y obviamente comprobaría que no hay ningún argumento jurídico, sino simplemente una cuestión electoral. No una acusación constitucional, sino que una acusación electoral", manifestó.

En esa línea, recalcó que "yo esperaría que esto se vea con el debido respeto, como es una acusación constitucional".

Sobre la posibilidad de que se instalara el voto telematico en esta sesión, Bellolio sostuvo que "para eso había que hacer un cambio a la Constitución, la votación telemática fue solamente a raíz de la pandemia, y se acabó ese estado de excepción, de hecho, esos mismos diputados pedían que se acabara ese estado de excepción".

"Entonces, de querer hacer esa reforma constitucional con nombre y apellido, indicaría una muy mala señal hacia adelante", cerró.