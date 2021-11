Neme y Natalia Valdebenito se enfrentaron vía Twitter

Ninguno tiene fama por guardar silencio. La comediante Natalia Valdebenito y el animador de "Mucho Gusto" José Antonio Neme, se enfrentaron en un tenso cruce de declaraciones.

Todo empezó en el podcast "Me Importas Tú", donde la actriz criticó a Neme por sus dichos sobre contenidos LGBTI en TV abierta, luego de que el periodista dijera que hay "otras plataformas para los programas de nicho". Ante esto, Valdebenito sacó de ejemplo el programa de La Red de César Muñoz y Luis Aliste: "¿Qué hubiese sido de la vida de Neme si hubiese habido un programa como "Las Gansas" en su infancia? ¡Le habría encantado! Se habría sentido acompañado, se habría reído, le hubiese encantado sentirse parte de algún lugar y no tener que estar todo el rato tratando de pertenecer donde no le corresponde".

Neme compartió en Twitter un enlace a esas declaraciones y afirmó que "cuando muchos eran proyectos de personas, hace 25 años atrás… yo hablé abiertamente de homosexualidad en el departamento de prensa de TVN. Nadie tiene el monopolio del progresismo. Las plumas son formas -legítimas- pero no necesariamente fondo".

La comediante, por su lado, retrucó: "'Proyectos de personas', dejémoslo ahí no más, José. Si no puedes argumentar sin mirar por encima del hombro no tenemos nada que conversar. ¡Te faltan las Gansas en tu vida! ¡Saludos!". "A la cultura de la cancelación y si me gusta o no tu opinión no es relevante. Lo relevante es que la respeto y te hago el contrapunto. ¡Así me relaciono yo! ¡Y te admiro como artista!", cerró Neme.