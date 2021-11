Diputado Naranjo descartó ser vocero de la campaña de Provoste: "Yo lo entendí como una broma"

16:51 "No es que no quiera serlo, pero creo que hay personas que reúnen mejores condiciones que yo", replicó el parlamentario.

El diputado Jaime Naranjo (PS) descartó ser vocero del comando de la candidata presidencial Yasna Provoste. Sus aclaraciones llegan después de los dichos de la misma abanderada durante las últimas horas.

"Hay varios colegas diputados y diputadas que nos han acompañado en esta etapa de campaña en su rol como voceros y voceras, les agradecemos muchísimo y tenemos además la grata noticia de sumar al diputado Naranjo como vocero, que se ha comprometido a hablar de aquí a la segunda vuelta", dijo la senadora, haciendo alusión al extenso discurso que realizó el parlamentario en la sesión de Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, Naranjo sostuvo que los dichos de Provoste los entendió como "una broma, ya que como había hablado tanto tiempo podía estar hablando, como ella señaló, hasta la segunda vuelta. Además para serles muy franco, humildemente no me siento en condiciones de ser vocero, creo que hay personas que lo pueden hacer mejor que yo".

"Agradezco el gesto, pero yo lo entendí como una broma, no como una petición formal que se me hacía para ser vocero", añadió, replicando que "no es que no quiera serlo, pero creo que hay personas que reúnen mejores condiciones que yo".

Consultado reiteradamente sobre una eventual confusión, Naranjo zanjó que no se debe confundir "el rol" que cumplió.

"Por favor, yo estoy muy bien como estoy y creo que se ha generado una situación que no es buena, que se confunda el rol que cumplimos con la acusación constitucional con que el día de mañana, de la noche a la mañana me transforme en vocero".