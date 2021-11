Ministro Paris criticó viaje de Sabag al Congreso con PCR pendiente: "No es una buena señal para la comunidad"

Durante el reporte del Ministerio de Salud por el Covid-19 el encargado de la cartera, Enrique Paris, criticó el viaje que realizó el diputado Jorge Sabag desde Chillán al Congreso con un PCR pendiente.

El secretario de Estado expresó que "nos llama mucho la atención que algunas autoridades del parlamento se hacen test, no esperan el resultado y corren y entran por la puerta trasera de la Cámara de Diputados en circunstancias que son los primeros que deberían cumplir las normas sanitarias y dar el ejemplo a la comunidad".

"Sin embargo, estos malos ejemplos de no cumplir las normas sanitarias, viajar y sin esperar el resultado de un examen no es una buena señal para la comunidad y no solamente eso, es una pésima señal y un desconocimiento de la labor que realizan nuestros funcionarios de salud justamente testeando y trazando a las personas para la diseminación del virus", señaló Paris.