Jaime Orpis tras rechazo de recurso de nulidad: "Cometí fraude sí, pero cohecho jamás"

16:50 “Cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva”, aseguró el ex parlamentario.

El exsenador Jaime Orpis se refirió a la determinación de la Corte de Apelaciones de rechazar el recurso de nulidad interpuesto en el marco del caso Corpesca.

"Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente (...)cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”, dijo a través de un comunicado.

De esta forma, el ex parlamentario deberá cumplir 5 años y un día de presidio por seis delitos de fraude al Fisco y 600 días de presidio por dos delitos de cohecho, delito que niega: "Cometí fraude sí, pero cohecho jamás".

Con ello, indicó que asumirá "la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado".

No obstante, insistió en que fue "investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público quien me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra sin precedentes”.

“Me alivia el que se estableciera que no me enriquecí, que todo se circunscribió al financiamiento de la política. Pero siento una profunda frustración porque voy a cumplir una condena por un delito de cohecho que no cometí”, sentencia.