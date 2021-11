Presidenta del Senado y plebiscitos dirimentes: "No está dentro del mandato de la Convención"

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, se refirió al oficio que presentó la mesa directiva de la Convención Constitucional la cual solicitó que ambas Cámaras legislen respecto a cambios legales y constitucionales para poder realizar plebiscitos dirimentes, en marco de la redacción de una nueva Constitución.

Rincón sostuvo que "he dado mi opinión sobre los plebiscitos dirimentes, yo creo que no está dentro del mandato de la Convención y por eso ellos piden la reforma, y eso tendrá que ser parte del debate. Esa es mi opinión, el resto de los parlamentarios deberá expresar su opinión en la materia".

La líder del Senado asistió a la sede del Congreso en Santiago, lugar donde trabaja la Convención, y explicó que "cuando uno escribe un texto constitucional, tiene que hacer una propuesta integral a la ciudadanía y no podemos hacerles propuestas por pedacitos que no dan cuenta de un todo, pero puedo estar equivocada o no ser mayoría".

En cuanto a los plebiscitos dirimentes, Rincón manifestó que "no son sanos cuando uno va a legislar un todo, para temas específicos no tengo problema. Pero, para resolver el tema constitucional creo que se pierde en sentido de todo, pero insisto en que siempre puedo ser convencida".

Y agregó que "nosotros hemos ido respondiendo positivamente cada una de las cosas que nos han pedido. Temas de espacio, ahora están con un problema de implementación y vamos a ver cómo los ayudamos, pero hemos ido avanzando en todo lo que han solicitado".

"Creo que esto corresponde a los tiempos que corren, ellos están en su labor de estudio y elaboración de propuesta de una Nueva Constitución, y nos hacen requerimientos que supongo lo que buscan es hacer mejor su trabajo", cerró.