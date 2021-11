Abogado de Rojas Vade sostuvo que el sueldo de convencional está siendo donado

11:56 Tomás Ramírez explicó que mientras no avance una reforma constitucional que permita la renuncia del convencional este "seguirá recibiendo y donando su sueldo".

El abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, afirmó que mientras no avance la reforma constitucional que permita la renuncia del convencional éste "seguirá recibiendo y donando su sueldo".

Ramírez señaló que "Rodrigo Rojas, lamentablemente, seguirá recibiendo y donando su sueldo mientras el Congreso no apruebe el proyecto de ley que le permite renunciar, porque en la Constitución se establece solamente una causal que permite la renuncia, y además se señala que esa causal, esa renuncia, debe ser aprobada por el Tribunal Constitucional".

"Lo que corresponde es permitirle renunciar a través de una reforma constitucional y eso fue señalado en su comunicado público hace mucho tiempo, que él avisó", añadió.

Ramírez también sostuvo que Vade "declaró que no iba a seguir trabajando en la Convención Constitucional y que su renuncia formal la realizará cuando la ley se lo permita, porque si no se lo permite la ley, esa renuncia, ese documento no tiene ninguna vinculación, ninguna validez jurídica para la Convención Constitucional".

Y agregó que "ninguna persona puede estar obligada a realizar un trabajo, todas las personas pueden renunciar, pero hay ciertos cargos como diputados, senadores, miembros de la Convención Constitucional y también el Presidente que, por protección de su función y como representantes de la voluntad popular, no pueden renunciar por cualquier causal".

"Creo que nadie duda que Rodrigo Rojas no puede seguir siendo parte de la Convención... desconozco por qué no se ha apurado (la tramitación de la reforma constitucional), porque con esa medida aprobada la ley él deberá presentar inmediatamente su renuncia, que es lo que él y todos esperamos que pueda realizar", cerró.