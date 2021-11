Piñera criticó declaración del PC sobre Nicaragua: "Pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la declaración emitida por el Partido Comunista y movimientos de izquierda donde respaldan la reelección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

"Nicaragua ya no es una democracia, y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia, no fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas; se hicieron con muchos candidatos -o posibles candidatos- encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados", dijo.

Con ello, replicó que "cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no puede haber doble estándar y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos".