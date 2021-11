Sichel lanzó sus dardos contra Kast por declaraciones a la prensa internacional sobre Pinochet : "Las dictaduras nunca deben ser relativizadas"

11:46 El candidato del Partido Republicano opinó sobre Nicaragua, asegurando que "refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos, eso marca una diferencia fundamental".

Sebastián Sichel criticó a José Antonio Kast, por las declaraciones sobre Augusto Pinochet que realizó durante un encuentro con la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Chile.

El candidato del Partido Republicano habló al respecto en el contexto de las elecciones de Nicaragua y los cuestionamientos que han surgido a nivel mundial sobre su legitimidad. En este sentido, aseguró que la dictadura en Chile no es comparable con lo que ocurre en dicho país.

“Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos, eso marca una diferencia fundamental”.

Acto seguido, agregó que "en Chile se aprobó una constitución, el año 1980, que fue modificada el año 1989, mientras todavía estaba dirigiendo el país Augusto Pinochet, se le hicieron modificaciones muy importantes y después se volvió a modificar esa constitución, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Pero era misma constitución tenía toda la transición a la democracia, que se cumplió según lo establecido en esa constitución".

“Por lo tanto, no hay punto de comparación entre lo que ocurre en Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura, no hay punto de comparación con la narcodictadura de Venezuela y no hay punto de comparación con la dictadura de (Daniel) Ortega en Nicaragua”, replicó Kast.

A las reacciones por sus palabras se sumó la de Sichel, quien aseguró que "las dictaduras nunca deben ser relativizadas".

"¿Por qué combatimos la polarización? Porque nos divide. ¿Por qué defendemos la libertad? Porque es lo contrario a la violencia. Las dictaduras nunca deben ser relativizadas. Ayer el PC, hoy Kast. Necesitamos esperanza y cambio, no pasado y odios", escribió en su cuenta de Twitter.