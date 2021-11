[VIDEO] "No soy tu hija, no soy tu mami": alcaldesa Hassler encaró a Neme en pleno matinal

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, estuvo presente en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde fue entrevista por el periodista José Antonio Neme, quien anteriormente la había calificado como “hija” y “mami”, en el marco de un comentario sobre la nueva línea 7 del Metro.

“Tenemos que tomarnos un café de desagravio, porque yo sé que está enojada conmigo…”, comenzó diciendo Neme.

Sin embargo, Hassler respondió categórica. “No, mire, no es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión, y que en ello merecemos respeto”.

“Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”, replicó.

Neme respondió que "no hubo un ataque personal… ahora, evidentemente si usted se sintió ofendida yo…”.

En ese momento fue interrumpido por la autoridad comunal, que corrigió el tono del periodista. "No es que yo me sentí, creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión, y no somos hijas, no somos mamis”.

Tras ello, Neme le pidió disculpas, pero Hassler insistió en que "no es ‘si usted se molestó’, porque ahí le pone el ‘pero’, José Antonio. Eso no es bueno. Hay una ofensa cuando dice ‘mi hija, mi mami’. ¿Qué es eso? Soy una autoridad pública y soy una mujer, y por tanto, creo que merezco un respecto como todas las mujeres. Así de sencillo”.

"Le encuentro toda la razón y no se me arruga un músculo para pedir perdón ni disculpas cuando un grupo de personas se ha sentido ofendida por alguna cosa que yo he hecho”, contestó.

Sobre esas palabras, la alcaldesa remarcó: "Fue ofendida, no solo se sintió”.

Y finalmente, Neme reconoció el hecho. "Fue ofendida, bueno, ya. Para no entrar… fue ofendida. Pero solamente hacer el punto de que no había un ánimo ofensivo, estábamos haciendo una suerte de surcamos político, como lo ha hecho el Topase muchas veces, en fin. Lo que pasa es que estamos en un momento en que efectivamente hay que ser muy cuidadoso, yo estoy de acuerdo con usted”.