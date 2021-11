Loncón respondió a crítica de la CPC: "La intensidad del trabajo no me permite recibirlos a todos"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, respondió al emplazamiento que hizo el líder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien criticó a la representante por rechazar una audiencia con el gremio.

“A mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones", aseguró Sutil.

Al respecto, Loncón insistió en que el espacio para dichas reuniones son las Comisiones de la Convención.

"Todos los días respondemos muchas solicitudes y son cientos a los que sugerimos hablar con las Comisiones de la CC. La intensidad del trabajo no me permite recibirlos a todos, pero las Comisiones son el espacio institucional para plantear ideas para la Nueva Constitución", replicó.