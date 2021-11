Piñera tras rechazo de AC en su contra: "Ya es parte del pasado"

14:06 "Sin desconocer los errores, seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día", dijo el mandatario.

"Debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política", dijo el presidente Sebastián Piñera desde La Moneda, replicando que "debemos erradicar el populismo, la demagogia".

El mandatario realizó un punto de prensa luego de que se rechazara la acusación constitucional en su contra, donde aseguró que se debe "fortalecer el imperio de la verdad y erradicar los meros intereses electorales".

Consultado sobre el resultado del libelo en el Senado, Piñera insistió en que "ya es parte del pasado", replicando que "nunca tuvo ningún fundamento".

Con respecto al proceso judicial abierto en su contra, indicó que "en Chile tenemos un estado de derecho", añadiendo que en "acusaciones anteriores por los mismos hechos o muy similares, ya fueron conocidas y sobreseídas por el juez de garantía, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema por unanimidad, porque se demostró mi total inocencia".

Asimismo, cerró asegurando que continuará su labor.

"Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, con toda mi voluntad y energía para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas".