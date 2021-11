Kast prepara cierre de campaña junto a Ena Von Baer: "La voluntad del pueblo no se cambia por un debate"

16:26 "Como Frente Social Cristiano también estamos apoyando en las regiones en que no tenemos senadores, a los senadores de Chile Podemos Más", sostuvo el candidato presidencial.

José Antonio Kast,estuvo acompañado por la senadora de la UDI, Ena Von Baer durante un acto en la Región de Los Ríos, territorio donde realizará el cierre de su campaña.

En la oportunidad, reconoció haber "tenido días duros, han sido momentos intensos, tuvimos debates en estos días, debates que algunos dicen no con esto se cambia todo".

"La voluntad del pueblo no se cambia por un debate más por un debate menos, alguien podrá ser experto en una cosa, pero no se gana la credibilidad por un debate, no se gana el cariño de las personas en un solo debate, eso se logra en el recorrido, en el conocer, en el abrazar, en el conocer las urgencias sociales y es lo que hemos podido captar a lo largo de muchos años de recorrer Chile", añadió.

Kast también abordó el objetivo para la elección de parlamentario, precisando que "queremos ganar las mayorías en el Senado y por eso como Frente Social Cristiano también estamos apoyando en las regiones en que no tenemos senadores, a los senadores de Chile Podemos Más, porque ellos también quieren lo mejor para Chile".