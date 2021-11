Boric le quitó apoyo a Oliva y dijo que "no vamos a tener defensas corporativas"

11:49 El candidato llamó a aplicar "todo el rigor de la ley, y no solo de la ley si no que de los estándares que defendemos". Añadió que "lo que han hecho los otros partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas del pacto me parece lo correcto