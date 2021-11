Ministra Valdés por complicaciones con Lollapalooza y Santiago a Mil: "Debemos trabajar para que la cultura tenga espacios"

"Eventos de esta escala no pertenecen a una autoridad ni a grupos de presión, sino que a la ciudadanía", dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, haciendo referencia a las complicaciones que han sufrido para su desarrollo los eventos Lollapalooza Chile, Santiago a Mil y Puerto de Ideas.

Según comentó la autoridad, se trata de "eventos que generan muchos más efectos positivos que negativos, y que enriquecen a las ciudades donde se emplazan y mejoran su calidad de vida".

Por lo mismo, sostuvo que "las autoridades a todo nivel debemos trabajar para que la cultura tenga espacios para recuperarse y que eventos como éstos puedan desarrollarse, buscando soluciones entre todas y todos, para facilitar y multiplicar las oportunidades y que las personas accedan y participen en la cultura".

Vale recordar que Lollapalooza no podrá desarrollarse en Parque O´Higgins, donde tradicionalmente tenía lugar. En el caso de Puerto Ideas, no contará con las instalaciones solicitadas a la Municipalidad de Viña del Mar, mientras que Santiago a Mil no será financiado por la administración comunal de Las Condes.