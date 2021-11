Tras segunda solicitud representantes de la CPC serán recibidos en la Convención Constitucional

El próximo lunes 27 de diciembre la Convención Constitucional recibirá a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

La reunión se concretará luego de una segunda solicitud del gremio. El líder de la organización, Juan Sutil, valoró lo que será la instancia.

"Valoramos que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados para tener una buena Constitución de todos y para todos", escribió en sus redes sociales.

La CPC cuestionó días atrás al órgano encargado de redactar la nueva carta magna, luego de que se rechazara un primer encuentro.

"A mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones", dijo Juan Sutil en ese momento.

Su emplazamiento fue respondido por la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, quien insistió que "la intensidad del trabajo no me permite recibirlos a todos, pero las Comisiones son el espacio institucional para plantear ideas para la Nueva Constitución".