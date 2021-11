"Cuchillo" Eyzaguirre por agresión a miembro del comando de ME-O: "Fue una defensa del camarógrafo"

Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, productor de CQC salió al paso de la agresión de un camarógrafo a un miembro del comando de ME-O, mientras el candidato se aprestaba a sufragar en el Liceo Regina Pacis en Providencia.

"Llegamos a la esquina, venía ME-O con adherentes y una barra brava atrás" explicó Eyzaguirre, quien dijo que se generó un momento en que el camarógrafo y la periodista del programa comenzaron a ser golpeados en medio de la aglomeración por obtener declaraciones del candidato.

"No es la mejor reacción pero me gustaría que cualquier persona que le están pegando (...) reaccionó como fue" dijo Eyzaguirre.

"No fuimos a agredir a nadie, fue una defensa del camarógrafo", dijo el productor.

El camarógrafo involucrado denunció que el miembro del comando de ME-O que realizó la acusación, junto con otros miembros del comando, lo golpearon tanto a él como a la periodista que realizaba la nota.

En ese momento explicó el profesional, hubo un diálogo en el que ambos se amenazaron y aseguró que reaccionó luego de que la notera volvió a ser agredida, después de haberle avisado la situación al propio candidato.

"Le empezaron a pegar, a mí también, me equivoqué fue la reacción que tuve, hay que ver las lesiones que tiene mi compañera", dijo el profesional.

La notera involucrada, en tanto, aseguró que "estaba tratando de hacer mi trabajo, me empujan, me han pegado, me amenazaron, mujeres del comando de MEO. Le dijimos a ME-O, voy a ir a constatar lesiones como se debe hacer".