Francisca Valenzuela y la preparación para su primer show en vivo: "Estoy un poco nerviosa"

Con su más reciente disco de estudio, "La Fortaleza", que vio la luz en enero de 2020, Francisca Valenzuela no pudo hacer nada de lo que estaba en sus planes. La pandemia dijo otra cosa y la cantautora, que vive en Estados Unidos, tuvo que arreglárselas para llevar ese trabajo a sus seguidores de manera virtual.

Por eso, cuenta, el concierto que dará el próximo 5 de diciembre en el marco del ciclo Parque Estéreo, en el sector de Huechuraba Ciudad Empresarial, estará cargado de canciones de ese álbum, y también repasará éxitos de discos pasados y los dos adelantos que ya ha lanzado de su próxima placa, que saldrá el próximo año.

"Estoy en Santiago, me vine a votar y estoy tratando de mantener el ánimo", dice Valenzuela un día después de las elecciones presidenciales. "Estoy con muchas cosas pasando a nivel musical entonces siempre tratando de mantener el foco en eso, pero también creo que uno tiene un estilo que tiene que ver con los DD.HH., con la empatía, con la construcción de un país distinto, un país con memoria, entonces de alguna manera uno siempre está tratando de comunicar esas cosas que para uno son importantes y apoyar, ya sea como ciudadano o como artista", agrega la cantante, que junto con una exitosa carrera musical ha construido un perfil activista.

¿Cómo has estado preparando el regreso al contacto con el público?

Súper emocionada. En verdad estoy un poco nerviosa porque es primera vez que vamos a tocar en vivo después de tanto tiempo. Estamos preparando un show súper lindo, especial, con invitados, que va a ser realmente entregarlo todo en el escenario y un recorrido y una puesta en escena de canciones tanto antiguas como las más nuevas y de "La Fortaleza", que fue el álbum 2020 que no vio el escenario. Va a ser algo muy lindo, estoy súper entusiasmada y con ese nervio rico de estar en un escenario y conectar y entregar y estar en un espacio físicamente.

¿Sientes incertidumbre al volver a tocar ahora, que no sabemos qué va a pasar después?

Igual sí, yo creo. Yo he estado súper cuidadosa de todas las medidas que hay que tomar, no sólo para cumplir con los protocolos, sino que todas las personas, tanto abajo como arriba del escenario, estén con todas las protecciones necesarias. Sin embargo también de cara a cada cosa es como "Último Baile" (su canción), como "ok, hay que darlo todo porque ¡quién sabe! jajajá.

Disco 2022

Tras firmar con una multinacional por primera vez en su carrera en 2019, Sony Music, Valenzuela presentó el año pasado su cuarto disco, "La Fortaleza", cuyo sucesor anunció para el próximo año. De ese trabajo, ya adelantó dos sencillos "Castillo de Cristal" y "Último Baile", que forman parte de una trilogía de canciones que cerrará un próximo single.

"'Castillo de Cristal' retrata este momento muy contingente de cuando todo se cae a pedazos, que uno ve cómo están las cosas y se da cuenta de que era toda una ilusión , hay una decepción muy grande", explica Valenzuela. "Luego 'Último Baile' es el siguiente paso, que dice: 'en este apocalipsis que todo se cae a pedazos o puedo echarme a morir o puedo ponerme a vivir'; siempre con un poco de humor y de teatralidad. Y ya la tercera parte de la trilogía, que viene ahora, es profundizar en la emoción de celebrar y la idea de un cambio de año, de una nueva etapa", añade.

La autora de estos tres sencillos explica que son "como el primer capítulo del álbum, que tiene otras temáticas, pero mi deseo era partir esta nueva etapa y salir al mundo con estas canciones que eran súper contingentes y sentía yo que tenían mucho que ver con lo que estaba pasando". Además de componer los temas, Valenzuela dirigió sus videoclips.

¿Tienes ganas de desarrollar un lado audiovisual?

Sí, me ha gustado mucho. Empezó con el disco anterior, que hice el video de "Tómame" y "Ya no se trata de ti" y me gustó mucho la experiencia. Fue un desafío tremendo pero ha sido un lenguaje que me apasiona, me permite plasmar quién soy artísticamente en todos los planos. Entonces quién sabe a lo que lleve, pero de seguro es una herramienta que me ayuda a levantar la canción y a comunicar más.

¿Cómo ves lo que pasó con Lollapalooza Chile?

No tengo todos los antecedentes, entonces no tengo el conocimiento para dar una opinión informada en cuanto a las partes involucradas. Lo que sí yo creo que es importante es que, por una parte, espacios como Lollapalooza son festivales que son pioneros, que son importantes, que generan mucho trabajo para todo el mundo del espectáculo y son necesarios. Ojalá la solución sea crear trabajo, instancias de música y entretenimiento con todas las condiciones y cuidados necesarios. Ojalá existan soluciones, porque tienen que poder hacerse cosas, ya sea este festival u otro y también hacer que se cuiden las cosas y se puedan hacer las cosas bien.