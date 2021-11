Presidente de Evópoli descarta formar parte de un eventual gobierno de Kast pero dijo verse "impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric"

El vicepresidente de Evópoli y diputado por el distrito 11, Francisco Undurraga, se refirió al eventual apoyo a la candidatura de José Antonio Kast.

Durante esta jornada la definición será tomada por los consejos regionales de la colectividad.

Al respecto, Undurraga aseguró que "la construcción del proyecto de Kast gira en términos de la seguridad y el de Evópoli gira más en torno a la inclusión. Evidentemente siempre van a haber puntos en común, como también en política pública los podemos tener con el PS o la DC".

Con ello, insistió en que Kast "no es miembro y escogió no ser miembro de nuestra propia coalición y tampoco ser parte de nuestro gobierno. Él fue militante de la UDI, renunció y escogió hacer su camino propio".

Sobre formar parte de la colación, lo descartó, asegurando que el Partido Republicano y Evópoli "son visiones de cómo desarrollar Chile que se topan, en algunos puntos indudablemente que tenemos coincidencia, sobre todo en los temas económicos, pero nosotros creemos en un mundo más inclusivo, con respeto a la mujer más importante, con irrestricto respeto a los DD.HH. y con integración multilateral".

Asimismo, consultado sobre pertenecer a un eventual gobierno de Kast, aseguró en T13 que "honestamente creo que no, pero sí me veo impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric, que es un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver y el PC con el proyecto ni de Evopoli ni de la centroderecha liberal".