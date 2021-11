"Si me tontea, eso es descalificar al adversario": Monserrat Álvarez protagonizó tensa entrevista con Johannes Kaiser tras polémico video

Una tensa entrevista protagonizó la periodista y conductora del matinal "Mucho Gusto", Monserrat Álvarez con el diputado electo Johannes Kaiser.

La conversación comenzó preguntándole sobre la polémica que desató la circulación de un video, donde el militante del Partido Republicano aparece cuestionando el voto de las mujeres.

Kaiser, aseguró que se le "sacó de contexto", añadiendo que "hay gente que tiene más sentido del humor que otra (...) es una acción concertada para atacar a José Antonio Kast".

Ante esto, la periodista replicó que no creía que fuera una broma, pero Kaiser aseguró que Álvarez no comprendía. "Usted no entiende los sarcasmos". Acto seguido comenzó a leer una definición de la palabra.

"Yo soy seca para la talla, y la ironía también se me da", respondió la conductora, insistiendo en que su intención era argumentar sobre las palabras del diputado electo.

Sin embargo, Kaiser insistió en sus palabras, y dirigió sus respuestas a Julio César Rodríguez.

Esto molestó a Álvarez, quien ironizó: "yo soy más tonta que julio, por eso no entiendo", ironizó.

"Usted no entiende a los sarcasmos", volvió a decir Kaiser, asegurando que volvería a leer la definición.

La respuesta de la conductora vino de inmediato: "¿Por qué me trata así. No me lea la definición. si me tontea, eso es descalificar al adversario. Yo le estoy preguntando la coherencia de su argumento".

Mientras Kaiser siguió insistiendo en su postura.

En el debate también intervino la diputada de RN Paulina Núñez, quien insistió en que no se debería hacer un "sarcasmo", una "ironía" o una "broma" con ese tipo de afirmaciones, insistiendo en la lucha por las mujeres para conseguir su espacio en la política.