Paulina Núñez criticó a Johannes Kaiser durante programa en vivo por dichos sobre voto femenino

"El derecho a voto siempre va a ser una buena idea. No puede ser utilizado como un sarcasmo", dijo la diputada Paulina Núñez, cuestionando los dichos del diputado electo Johannes Kaiser sobre el voto femenino.

En medio del debate que se dio en el matinal "Contigo en la Mañana" a raíz del video donde aparece el militante del Partido Republicano, la autoridad lo interpeló, asegurando que "al parecer, no entendemos las formas, y las formas violentas".

"Yo lo digo como mujer. Yo lamento profundamente, aunque sea un video antiguo, que estos sarcasmos, estas ironías, estos ejemplos, a alguien se le pase por la cabeza que mejor las mujeres no voten si no están defendiendo sus intereses".

"A lo mejor Johannes no lo comparte profundamente, o sí lo comparte pero no se expresa bien. Sus formas, su sarcasmo no se entiende. Yo invito a que, derechamente, todo lo que dice relación con la democracia, sobre todo con la participación de las mujeres, no sea utilizado ni para chistes, ni para el sarcasmo ni para la ironía", sentenció.