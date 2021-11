A Jorge Garcés le robaron en encerrona auto que había comprado dos horas antes

En declaraciones que recogió Radio Cooperativa, el entrenador de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, narró la encerrona de la que fue víctima en la Ruta 68.

Al DT le robaron el automóvil que había comprado dos horas atrás en Rancagua, un Mercedes Benz de alta gama.

"Se cruzó un vehículo adelante, muy agresivos los chicos jóvenes, unos cinco. Me encañonaron con armas. Dos abrieron la puerta, me sacaron a tirones y me tiraron al suelo, entre dos o tres me quitaron una cadena", dijo Garcés.

El entrenador del equipo porteño añadio que "no alcancé a guardar nada, ni el celular ni nada. Se fueron en él auto. Afortunadamente no pasó nada, así que pude disfrutar el auto una hora y media aproximadamente".