Jadue se retracta por dichos sobre votantes de Parisi: "Lo que dije fue un error"

"Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error", aseguró la tarde de este viernes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esto, después de asegurar que las personas que votaron por Franco Parisi (PG) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales "tremendamente individualistas y con poca conciencia de clases y lo único que buscan es más plata en el bolsillo con los bonos de término de conflicto, y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno".

Tras la polémica que generó, donde incluso el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo no concordar con su posición, el ex candidato se retractó, asegurando que "es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile".