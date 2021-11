Marcela Cubillos respondió a diputado republicano por criticar apoyo de Ricardo Lagos a Boric: "No me parece"

14:48 "Cuando tu proyecto es derrotado en primera, eliges entre las alternativas que ganaron. Y te sumas, con independencia, priorizando lo que te une", añadió la ex ministra de Educación.

"Criticar al ex Presidente Ricardo Lagos por apoyar a Gabriel Boric no me parece. De hecho eso es lo que ocurre en segunda vuelta", dijo la convencional UDI, Marcela Cubillos, respondiendo al cuestionamiento que hizo el diputado del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, contra Ricardo Lagos, luego de respaldar la candidatura presidencial de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).