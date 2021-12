Sutil coincidió con Luksic sobre crítica a la DC por apoyo a Gabriel Boric

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, coincidió con la crítica del empresario Andrónico Luksic sobre el apoyo que entregó la Democracia Cristiana al candidato presidencial Gabriel Boric.

"A mi me parece que la Democracia Cristiana mundial, vale decir, la fundación Konrad Adenahuer alemana, está muy muy distante de lo que es la Democracia Cristiana chilena y cuando tú vez la carta que manda la Democracia Cristiana venezolana a la Democracia Cristiana chilena advirtiendo los riesgos que está tomando en apoyar con un amplio apoyo, donde su principal socio es precisamente el Partido Comunista, que no va en una mirada de desarrollo integral sino que una mirada más bien opresora, que no es empresa, que es estado total mira los resultados”, dijo en Radio Universo.

Con ello, aseguró que "todos los países, incluyendo la ex Unión Soviética, la ex Alemania Oriental, todo un fracaso tras otro, entonces cuando tú miras eso, logras entender porqué Andrónico hace esa crítica a la Democracia Cristiana siendo un partido cuya inspiración, a lo menos internacional, no se condice con aquello”.

Asimismo, reiteró su crítica a la participación del Partido Comunista en un eventual gobierno de Boric, pero tras ser consultado, valoró las relaciones económicas con China.

"El Partido Comunista chino está por una economía libre que permite el libre emprendimiento, el desarrollo inversiones tanto chinas afuera como chinas adentro, no hay un riesgo en esas materias y eso le permite a China operar en el mundo y sobre todo la fuerza del mercado, China ha sacado a 700 millones de chinos de la pobreza y eso los chinos lo tienen claro, y China es más bien una suerte de dinastía que una cosa comunista ortodoxa”.