Pancho Saavedra protagonizó tenso debate con diputado RN por matrimonio igualitario: "No le aguanto ni al presidente ni al Papa"

Polémica generaron las palabras del diputado Leonidas Romero (RN) en el matinal de Canal 13 "Tu Día". En medio del debate por el proyecto de matrimonio igualitario, el parlamentario aseguró que se trata de uniones "antinatura", argumentando su rechazo.

En el panel también estaba presente el animador Francisco Saavedra, quien salió al paso de los comentarios de Romero.

“Tenga cuidado con sus palabras. Usted dice antinatura. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tengo tres ojos, acaso? ¿Que tengo cuatro orejas? Cuide sus palabras Leonidas. ¿Soy un marciano que está hablando con usted? No, soy una persona tal como usted. Tengo familia, tengo padre, tengo hermanos. Entonces no le falte el respeto a las personas”, planteó el conductor.

“Cuando usted dice antinatura, es como sacarle la madre a alguien”, añadió, mientras el parlamentario continuaba en su postura.

"Yo voy a votar en contra de este proyecto, pero si mañana se aprueba en la Cámara, tendré que respetarla porque va a ser una ley, pero no va a contar con mi aprobación”.

Sin embargo, Saavedra reiteró su molestia con las palabras del diputado. "No se lo voy a aguantar a nadie. No le aguanto ni al presidente de la República ni al Papa. Por eso mismo, con usted aquí mirándolo a los ojos, le voy a decir que lo que usted dijo es una atrocidad, una barbaridad. Y espero que se tomen cartas en el asunto”.

“Yo le quiero decir que usted es un falta de respeto. No le voy a permitir que usted venga a tratarme de antinatura. No lo aguanto, por mucho que este sea mi canal (…) espero que también tengamos un estándar básico, que tenga que ver con el respeto a los Derechos Humanos y usted hoy día me está faltando el respeto”, cerró.