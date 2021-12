Kast dijo que propuesta de eliminar Ministerio de la Mujer fue un "error": "Lo hicimos mal, pedimos perdón"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguró en una actividad de campaña durante este jueves que no eliminará el Ministerio de la Mujer en un eventual gobierno, como lo había indicado en su programa.

El hecho generó desde que se conoció una serie de críticas y cuestionamientos. Por ello, esta vez, aseguró que se trató de un "error".

"Lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas y muchos cuestionamientos, y claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer".

"Quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, en cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. Y cuando uno comete un error tiene que disculparse y yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales pude haber afectado", añadió.

"Lo hicimos mal, pedimos perdón, lo rectificamos y claramente vamos mantener y potenciar el Ministerio de la Mujer", cerró.