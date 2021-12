Luis Jara cantará junto a Soledad en la Teletón y volverá a la animación: "Se me hace muy natural"

Luego de decidir dejar el país y radicarse en Miami para enfocarse en su carrera musical, Luis Jara anuncia que hoy, en la Teletón, volverá a vestir su "traje de animador" para ser parte, una vez más, de la campaña solidaria. Un escenario en el que además estará con su "traje de cantante" junto a la argentina Soledad, presentando la canción que grabaron juntos para el próximo disco del chileno.

Jara -que recuerda que conoció a Soledad hace años en alguna visita de la cantante al matinal que él conducía-, grabó junto a ella el bolero "Hay amores", que escribió Shakira, para la película de 2007 "El amor en los tiempos de cólera", y que presentarán juntos esta noche, cuando suban al escenario del Teatro Teletón para sumarse a la campaña liderada por Don Francisco.

"Vamos a presentar este segundo corte ahí y yo voy a aprovechar también esta posibilidad para mostrarme nuevamente frente al público chileno para cantar parte de mi último álbum, que salió en plena pandemia, que se llama 'Parte de mí'", adelantó la trasandina que proyecta que "va a haber sorpresas, porque como va a ser todo en vivo y después de tanto tiempo de no haber tenido esta posibilidad, yo creo que va a ser muy emotivo, va a haber muchas cosas lindas".

"Hay amores" es el segundo sencillo del próximo disco de Luis Jara, que se titulará "Toda una vida", que prepara para celebrar sus 35 años de carrera y que, adelanta, es un homenaje a la balada romántica.

"Este es un trabajo que se podría pensar que va contracorriente, porque la industria está completamente inundada de música urbana, cosa que a mí me gusta mucho, pero cuando lanzas un disco romántico haces una apuesta. Yo la hice y me siento muy orgulloso", dice Jara sobre ese nuevo trabajo.

Sobre la colaboración con la artista argentina, el intérprete cuenta que "hay colaboraciones legítimamente muy comerciales y las otras que son muy orgánicas. La invitación a Soledad a participar en esta canción es caminando por el patio de mi casa en medio de la naturaleza y sintiendo que la voz de Soledad le pertenecía a esta canción. Yo no tuve que enviar la canción ni nada para que Soledad me dijera que sí y eso es algo que a veces se extraña en la industria, que es la unión, la cofradía, el respeto mutuo".

Volver a animar

Además de mostrar al público su canción junto a Soledad, Luis Jara retomará este noche en la Teletón la animación. Un rol que dejó el año pasado con su salida de "Mucho Gusto" después de 25 años en televisión. "Voy a estar en la conducción en las 27 horas, después de que me saque mi traje de cantante y en esta doble militancia que he hecho por tantos años, de conducir las 27 horas. Y es lo que hacemos con tanto amor, porque cada artista, cada comunicador deja de lado su carrera y sabe que el compromiso no es solamente con el público, sino también con los niños, y eso es lo que ha mantenido esta Teletón y esta fundación", comenta.

¿Cómo es este reecuentro con este rol que decidiste poner en pausa para irte a Miami?

Se me hace muy natural la verdad. Siento que Teletón no me pregunta cuál es mi domicilio, ellos saben que yo soy chileno y con eso basta. Hoy día vivo en Miami por una decisión profesional y artística, pero en rigor es mi domicilio, no es mi patria, mi patria es esta. Y hace muchos años que yo aprendí a convivir con ambas carreras.

Han pasado varios meses desde que te fuiste de Chile, ¿cómo te has sentido con tu decisión?

Yo me siento mucho más joven porque estoy asumiendo riesgos, y los riesgos no se asumen a una cierta edad, se asumen siempre cuando uno tiene ganas, entonces me siento profundamente vital, esperanzado. El otro día alguien me dijo: "Me inspiraste". Siento que somos tan poco capaces de soltar. Los seres humanos estamos tan rígidos, amenazados, que cuando uno hace el ejercicio de soltar es muy sano. Ahora, con la experiencia que me ha dado la vida uno no puede decir que algo es para siempre, esas palabras se dan vuelta cuando menos lo esperas. Pero hoy estoy instalado donde yo quería estar, con la gente que yo quería estar, mirando hacia adelante, y ese es un ejercicio muy sabio que a mí en particular me hace muy bien y chorrea a los que están a tu alrededor. Estoy muy bien, muy contento.

En los días que estará en Chile, Luis Jara tiene planificados conciertos el 10 y 11 de diciembre en Copiapó, otro el 18 en Quilpué y un show íntimo muy particular el 22 del mismo mes en el patio de la que era su casa en Chile, que vendió, y que cuenta que "me la prestaron para hacer un recital de Navidad con un coro gospel". Además anuncia que en mayo del próximo año volverá para dar un concierto en el Movistar Arena.