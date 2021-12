Parisi desmintió supuesto acuerdo con Kast: "No estoy negociando con nadie ni nada"

19:07 "Preocúpense de propuestas para el norte de Chile, para el Biobío y que ‘gane el más mejor’”, cerró el ex candidato.

El excandidato presidencial, Franco Parisi, desmintió haber pactado un supuesto acuerdo con el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante la visita que realizó el candidato a Estados Unidos.

Parisi aludió a una publicación de La Red, que aseguraba que a cambio de apoyar a Kast, habría negociado un ministerio, como también el levantamiento de la orden de arraigo que existe en su contra en Chile por su deuda de pensión de alimentos.

"No estoy negociando con nadie ni nada (…) están mintiendo (...)no se preocupen, nosotros tenemos una programación extremadamente clara, por lo cual vamos a pedir que todos voten y en función de esa votación, saldrá”.

“Así que no especulen, que no se aburran, que se ganen la plata con otra cosa, okey, entonces, por favor no le crean a La Red, está completamente equivocada, ni menos al Publimetro (…) Preocúpense de propuestas para el norte de Chile, para el Biobío y que ‘gane el más mejor’”, cerró.