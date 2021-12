Paris destacó la importancia de vacunarse ante la llegada de la variante Ómicron al país

09:34 El secretario de Estado manifestó que "el virus busca las personas que no tienen vacunas, que no tienen anticuerpos".

El ministro de Salud, Enrique Paris, junto a otras autoridades dieron inicio al proceso de inoculación en menores entre 3 y 5 años y además se refirió a la llegada de la variante Ómicron al país y la importancia de vacunarse.

El secretario de Estado manifestó que "la gente que no se quiera vacunar o que no va a ir, va a sufrir las consecuencias del ataque del virus. El virus busca las personas que no tienen vacunas, que no tienen anticuerpos y esta nueva variante que acaba de ser nombrada por el Presidente, Ómicron que la estamos estudiando, obviamente que va a buscar esas personas que no están vacunadas".

También abordó la información que se tiene hasta el momento sobre la variante en el extranjero y señaló que las personas que no se inoculan son las que se "enferman gravemente" e hizo un llamado a vacunarse.

"Chile es un país que tiene disponibilidad, tiene suficiente cantidad de vacunas y le ofrece a su población", sostuvo.