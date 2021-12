Izkia Siches dijo que si participación de Boric en programa de Parisi "no es más que una encerrona (...) no me parece un buen espacio"

Izkia Siches, jefa de campaña de Gabriel Boric, abordó la participación que tendría el candidato de Apruebo Dignidad en el programa "Bad Boys", transmitido por Franco Parisi.

En el espacio ya estuvo este domingo su adversario, José Antonio Kast, pero la presencia del diputado sigue en evaluación.

Sobre ello, Siches sostuvo que existe preocupación por "cuál es el nivel de igualdad frente a la discusión que se va a dar en aquel programa, primero evidentemente porque es un programa muy masculinizado y yo, como mujer, me siento un poco invisibilizada en ese rol, Y también en torno a la materia de corresponsabilidad".

Y a ello, agregó que "por sobre todo, porque andan circulando rumores de que el candidato Franco Parisi ya ha negociado con el candidato José Antonio Kast ministerios y embajadas. Si el programa en realidad no es más que una encerrona a nuestro candidato, no me parece un buen espacio".