Boric por reunión con Parisi: "Lo estamos conversando"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, estuvo presente como el primer invitado a "Las caras de La Moneda", programa conducido por Don Francisco donde ahondó en la vida política y personal del diputado.

Fue en ese contexto, donde fue consultado sobre si asistirá finalmente a la reunión virtual con Franco Parisi pactada para este viernes en su programa "Bad Boys".

En este sentido, Boric abordó la significación de las redes sociales. "Hay que entender que el espacio virtual es un territorio como un barrio o una comuna. Cuando una persona hace su campaña por redes sociales y consigue el apoyo de 900 mil personas, hay algo ahí que tenemos que entender".

Con ello, también hizo alusión a la deuda de pensión alimenticia de Parisi, replicando que "yo por los votos jamás voy a insultar a todas las mujeres que han sufrido por padres irresponsables que no pagan la pensión. En ese sentido, no como dijo el otro candidato, acá no hay algo que aclarar, hay algo que cumplir. Por lo tanto, no voy a cambiar mis principios".

Don Francisco volvió a preguntar sobre la decisión de asistir al programa, y el candidato zanjó que "lo estamos conversando, es algo que no lo tenemos definido".

"JORGE ME LLAMÓ"

El candidato también abordó el quiebre de su relación de amistad con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, indicando que antes de la primera vuelta tuvieron un acercamiento.

"Voy a contar una infidencia. Jorge me llamó el sábado antes de la elección. Yo estaba en Punta Arenas. Y me llamó y tuvimos una buena conversa. No conversábamos largo hace mucho tiempo", dijo.

Ambos se distanciaron tras el acuerdo del 15 de noviembre, donde se definió la alternativa de una nueva constitución como la salida política a la crisis post estallido social.

En este sentido, Boric aseguró que con el jefe comunal, "se construyó un puente, porque efectivamente hemos estado distanciados con Jorge (...) Y yo creo que ese puente, que hoy día puede ser colgante y movedizo, pronto lo vamos a convertir en uno de cemento firme para que podamos ir y volver".