Emilia Schneider por acusación contra Boric: "No es un acosador y ha sido muy responsable"

21:59 "No existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel,", aseguró la diputada electa.

La diputada electa Emilia Schneider se refirió a la acusación de acoso que circuló por redes sociales tiempo atrás en contra del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

"Quiero referirme por única vez a una acusación contra nuestro candidato y la supuesta confirmación que yo le habría dado a esto. Lo hago porque es importante para la ciudadanía y porque el aprovechamiento de la derecha superó todo límite", comenzó escribiendo.

"Lo primero es el twit mío que circula: absolutamente sacado de contexto y pegado en otras respuestas para hacer calzar el diálogo con lo que buscaban instalar desde la derecha. Por eso borré toda alusión al tema, por respeto a las personas involucradas y a la verdad", añadió.

Con ello, replicó que "no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable. Las feministas en Apruebo Dignidad hemos trabajado por protocolos para procesar estas situaciones y están a disposición siempre. La derecha no puede decir lo mismo".

La parlamentaria cerró asegurando que por años ha trabajado "contra la violencia y discriminación a mujeres y diversidades sexuales, es un tema serio, que afecta a millones. Todo mi respaldo a Gabriel Boric y nuestra coalición. No hay otra alternativa para que las mujeres vivamos mejor", cerró.