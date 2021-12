Izkia Siches reaccionó a postura de Marcelo Ríos por segunda vuelta: "No te quedes con la caricatura"

La jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, usó sus redes sociales para responder a los comentarios que realizó el tenista Marcelo "Chino" Ríos de cara a la segunda vuelta presidencial.

El ex número uno del mundo, habló en primer lugar sobre las críticas que ha recibido por decir públicamente que apoyará a José Antonio Kast y asimismo cuestionó al candidato de oposición.

"Estos últimos días me he dado cuenta de que la gente piensa que teniendo un gobierno comunista sus vidas cambiarán, serán y tendrán todo lo que el gobierno les promete, pero he investigado un poco y les quiero contar que eso es imposible de lograr (...) si sale un gobierno comunista nos vamos a ir a la m... y lo más seguro sin retorno, no creo que valga la pena ni siquiera pensarlo", escribió.

Al respecto, Siches, respondió a través de su cuenta de Twitter: "Chino… éramos niños cuando ganaste el primer lugar del mundo, en mi barrio en Maipú, como nunca vimos raquetas y soñamos con ser tenistas de elite". "No te quedes con la caricatura, ni Boric es comunista ni vamos a quemar Chile, lo vamos a mejorar".