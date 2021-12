Presentan recurso de protección contra Kast por emplazamiento a Boric en debate

Una abogada de Concepción presentó un recurso de protección en contra de José Antonio Kast, después de emplazar a Gabriel Boric por una supuesta acusación de "abuso" durante el último debate presidencial de Archi.

La acción judicial fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y se basan en los dichos del candidato del Partido Republicano, por los que más tarde pidió disculpas rectificando que se trataba de un caso de "acoso".

Sin embargo, desde el comando de Gabriel Boric indicaron que la presentación del recurso no fue solicitada por el candidato. "No sé quién lo hizo y a través de qué poder, pero al menos Gabriel Boric no", dijo Giorgio Jackson (RD).

En detalle, el documento indica que "si bien muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa, de ellas se desprende que se da por acreditado los delitos de 'abuso' o 'acoso sexual', al exigir agresivamente una respuesta con la frase 'pediste perdón', ya que esto implica aseverar que los supuestos hechos sobre los que debía, a juicio del señor Kast, -pedir perdón-, efectivamente acontecieron y que son hechos verídicos, por lo que con estas expresiones José Kast ignora y transgrede efectivamente el principio de presunción de inocencia", consignó La Tercera.