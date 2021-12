Ex ministro Aninat anunció que votará por José Antonio Kast

11:32 Sin embargo, el ex secretario de Estado en el gobierno de Frei sostuvo que hay "dos candidatos que hoy no entusiasman mucho para enfrentar el futuro largo de Chile".

El ex ministro de Democracia Cristiana, Eduardo Aninat, anunció que votará a favor del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, el próximo 19 de diciembre.

El ex secretario de Estado publicó una carta en El Mercurio donde planteó que hay "dos candidatos que hoy no entusiasman mucho para enfrentar el futuro largo de Chile".

Además explicó que no buscará optar por votar nulo o no sufragar, pues manifestó que "este día opto por algo distinto, pues creo que es una responsabilidad con el país como un todo. Evadirme no contribuye a nada".

"Votaré por José Antonio Kast el día 19 de diciembre próximo. Con dudas, por cierto, pero así lo decidí", cerró.