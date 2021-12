Boric criticó dichos de senador RN por eventual resolución de segunda vuelta en tribunales electorales: "Es exactamente lo mismo que Trump"

Reacciones generaron en los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast, los dichos del senador RN, Francisco Chahuán, quien planteó la posibilidad de que eventualmente la segunda vuelta se resuelva en tribunales electorales.

"Esta elección va ser estrecha. Cuando hablo de estrecha quiero decir que, incluso, puede que esto no se resuelva el domingo, que la diferencia -de votos- sea tan minúscula que finalmente esto pueda ir a los tribunales electorales", dijo en Radio Agricultura.

El candidato de Apruebo Dignidad fue crítico al respecto, asegurando que "es de manual lo que está haciendo la ultraderecha en Chile, es exactamente lo mismo que Trump, que están empezando a cuestionar los eventuales resultados. Ya instalaron una campaña de mentiras, están absolutamente desatados".

"Quiero insistir en una cosa: hago el llamado a nuestros adherentes no hacer lo mismo, nosotros tenemos principios, convicciones que no vamos a transar por una cuestión electoral. Llamo a no hacer como ellos, yo confío en los resultados electorales", replicó.

Por su parte, José Antonio Kast respondió que es parte del sistema electoral.

"Siempre nosotros hemos señalado que tenemos una justicia electoral y en muchos casos las elecciones se han definido a nivel distrital y a otras instancias en nuestros tribunales electorales. Es parte de nuestro sistema electoral, por tanto, si la diferencia fuera muy ajustada, claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo".