Meteorología adelanta que día de elecciones será con "temperaturas extremas" y alista una alerta

A falta de cuatro días para los comicios, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelantó que este fin de semana subirán de manera importante las temperaturas máximas en la zona central, que llegará hasta los 36 grados Celsius en algunos puntos de la Región Metropolitana.

El organismo emitió ayer un "aviso de altas temperaturas" que informa que el calor se percibirá desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, tanto en valles como en la precordillera.

"Es muy probable que el viernes emitamos una alerta por evento de temperatura extremas porque se superarían los umbrales, y que se extienda desde Valparaíso a la región del Biobío. Y la alerta sería sobre todo para el día domingo", dijo a Emol el meteorólogo del Centro Nacional de Análisis de la DMC, Arnaldo Zúñiga.

El especialista añadió que las condiciones serán similares a las registradas para la primera vuelta, cuando en la capital se registraron 34°.

Para ese día el Ministerio de Transportes confirmó ayer que habilitará 2.150 servicios de locomoción gratuita a lo largo del país, lo que en Santiago, Valparaíso y Concepción incluye a sus sistemas de ferrocarril urbano. El Transantiago, en tanto, tendrá su tarifa habitual pero con recorridos y frecuencias de días hábiles, para facilitar el arribo a los locales de votación.

"Queremos que el domingo todas las opiniones y todas las voces se escuchen con fuerza", dijo el Presidente Sebastián Piñera, quien dijo que tomaron todas las medidas de seguridad y orden para garantizar el proceso electoral.

¿Definición judicial?

Gabriel Boric y José Antonio Kast recorrieron ayer sectores de Valparaíso y La Araucanía en víspera del cierre de campaña de hoy.

El presidente de RN Francisco Chahuán avizoró una llegada estrecha en el balotaje. "Incluso, puede que esto no se resuelva el domingo, que la diferencia sea tan minúscula que esto pueda ir a los tribunales electorales", dijo a radio Agricultura.

Kast añadió que estos son "parte de nuestro sistema" y añadió que "muchas elecciones" se han definido en ellos. "Por lo tanto, si la diferencia fuera muy ajustada claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo", agregó.

Boric se sorprendió. "Es de manual lo que está haciendo la extrema derecha... es exactamente lo que hizo (Donald) Trump (en Estados Unidos)", dijo sobre las acusaciones infundadas que comenzó a deslizar en campaña el republicano antes de ser derrotado por Joe Biden en 2020. "Están absolutamente desatados y yo llamo a nuestros adherentes a no hacer lo mismo", afirmó.

Kast, en tanto, dijo que hoy o mañana se realizaría un test de pelo para revelar si consume o no drogas, y nuevamente emplazó a Boric a que se efectúe uno que no sea de orina, "para que salgamos de la duda y que no vuelva a ocurrir que otra vez lo pillemos mintiendo", acusó.

El diputado, que dijo que se haría uno si lo pagaba Kast, lamentó que éste insista en "dejar entrever que hay consumo de sustancias ilícitas", lo que él niega.

Boric fue acompañado en Viña del Mar por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con quien se enemistaron tras el rechazo de este último al acuerdo político que permitió en noviembre de 2019 impulsar la Convención Constitucional. "Cualquier diferencia queda en el congelador. Lo importante ahora es defender el proceso de cambios", dijo el ex frenteamplista.

En Valparaíso Boric fue increpado por familiares de presos de la revuelta, quienes le criticaron que no ha buscado justicia ante los procesos. El candidato permaneció en su vehículo sin responderles.

En dicha comuna se reunió con al excandidata DC Yasna Provoste, que había estado distanciada de su campaña. "Apoyo muy fuerte y claramente las transformaciones que Chile necesita y que encarga Gabriel Boric", le dijo.

Cancillería y Bachelet

Entre las críticas de diputados oficialistas, el Gobierno expresó su respeto a la decisión de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, de anunciar que votará por Gabriel Boric. "No vemos inconvenientes en que la expresidenta, como cualquier chilena, exprese su preferencia electoral", dijo el ministro Andrés Allamand. El Presidente Piñera añadió que "como ciudadana tiene derecho a expresar su opinión".

PDG hará pre-consulta

Aunque tenía previsto efectuar un proceso el lunes pasado, el Partido de la Gente (PDG) anunció ayer que hoy realizará un plebiscito a través de internet entre sus militantes para definir si realizan o no una consulta para explicitar a qué candidato apoyarán para la segunda vuelta de este domingo. Dirigentes defendieron esta pre-consulta afirmando que varios adherentes exigieron que se votara si era necesario expresar un respaldo.