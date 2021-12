Boric habló del consejo que le dio Bachelet tras recibir su apoyo

08:51 "Se repite mucho pero que te lo diga una ex presidenta es fundamental", comentó el candidato.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al apoyo que recibió esta semana de la ex presidenta Michelle Bachelet.

El abanderado comentó que este respaldo no fue "algo que hayamos salido a buscar desesperadamente", comentando que como Ricardo Lagos se acercaron "de manera desinteresada, sin pedir nada, en función de la coyuntura histórica que estamos viviendo".

Incluso, reveló que la ex mandataria le dio un consejo ante una eventual llegada a La Moneda.

"Una de las cosas que me dijo que me parece tremenda importante, que se repite mucho pero que te lo diga una ex presidenta es fundamental, que es cuidarte de la gente que te dice que sí a todo, porque muchas veces cuando uno se enfrenta o está en situaciones de poder, hay a veces un ánimo de servilismo de tratar de quedar bien para tratar de obtener algo, y yo creo que siempre es sana la crítica", comentó.