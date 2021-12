Amiga de Teresita Ponce inició búsqueda por GPS y pidió ayuda a Carabineros : "Me preguntaron por qué (...) les dije que no quería encontrar a mi amiga muerta"

09:30 "Como que Carabineros no nos creía. Porque parecía algo de película (...) Nos miraban raro, no nos creían. El miércoles comenzaron a buscarla pero ya fue tarde", comentó.

Continúan las repercusiones por el femicidio de Teresita Ponce, joven de 28 años que fue secuestrada en La Granja y su cuerpo fue encontrado en Copiapó al interior de la maleta de un automóvil.

El responsable del crimen sería su pareja, quien se fugó de la cárcel donde cumplía una pena por homicidio y que según los antecedentes que se investigan, llegó hasta las cercanías de su domicilio para obligarla a subir a su camioneta.

Desde que se advirtió su desaparición, tanto su familia como cercanos iniciaron una búsqueda luego de interponer una denuncia en Carabineros.

Catalina Guerra, amiga de la víctima aseguró que la búsqueda comenzó "tarde" por parte de las policías, a pesar de haber entregado detalles como el tipo de vehículo donde se trasladaba el sujeto y el relato de una vecina que presenció el momento.

Incluso, aseguró que lograron ingresar a través de una aplicación a la ubicación del teléfono de la víctima, comenzando a seguirla por distintos puntos de la Región Metropolitana para poder dar con ella.

"Llamé a Carabineros y le dije que estábamos viendo por el teléfono su ubicación, por el GPS. Me preguntaron por qué estaba haciendo eso y les dije que no quería encontrar a mi amiga muerta. Ahí legaron diez patrullas y civiles, pero no la encontramos", comentó en el matinal Contigo en la Mañana.

"Como que Carabineros no nos creía. Porque parecía algo de película (...) Nos miraban raro, no nos creían. El miércoles comenzaron a buscarla pero ya fue tarde", añadió.

Sobre el traslado de la joven a Copiapó, donde finalmente fue encontrada después de una persecución policial que culminó con el sujeto quitándose la vida, Guerra insistió en que su objetivo era dejarla en un lugar donde no pudiera ser encontrada.

"Pensamos que él quería ir a dejarla quizás en qué lado a mi amiga. Él quería hacerle daño".