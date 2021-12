Candidatos por muerte de Lucía Hiriart: Boric dijo que falleció "en impunidad" y Kast planteó que "no quiero hacer un hecho político de esto""

Previo a los actos de cierre de sus campañas, los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirieron a la muerte de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.

Boric dijo a través de su cuenta en Twitter que "Lucía Hiriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país".

"Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia", dijo el candidato.

En el marco del especial "Camino a la Moneda" de Iberoamerican Radio Chile el candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió a la muerte de Lucía Hiriart y sostuvo que "más que darle la condolencia a la familia, no quiero hacer un hecho político de esto, lo dejo como un hecho humano, veo que hay gente celebrando, pero no es lo que uno esperaría".

"Siempre la muerte de alguien para la familia es algo doloroso más allá del rol histórico que haya tenido la persona", agregó.

En cuanto si asistirá al funeral de Hiriart , Kast expresó que "yo no conocía a la señora Lucía, no soy cercano a la familia, pero no iría por ser un funeral privado, es de la familia".

También abordó si es que espera algún gesto por parte de su contendor, Gabriel Boric, en cuanto al fallecimiento de la viuda del exdictador. "Él tiene que tomar una decisión (...) yo esperaría que también le pidiera a las personas que actuen con calma y con paz, porque el hecho de que se puedieran eventualmente producir desordenes no le sirve al país. Él mismo ha sido objeto de violencia", cerró.