Naya Fácil lanzó comentarios sin filtro contra Cecilia Bolocco: "No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria"

La influencer Naya Fácil lanzó sus dardos contra Cecilia Bolocco, luego de conocerla en los Giga Awards.

"A mí me da lo mismo que me saluden o no. Pero vi cómo era en el entorno. Con decirles que no saludó a nadie de todos los que estaban, de todos los que salieron en pantalla, no saludó a nadie", comentó.

En conversación con sus seguidores la cuestionó sin filtro. "La conocí en persona y es una vieja de mier... que no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria", replicó.

Al conocer estas palabras, Bolocco respondió, asegurando que le "tiene sin cuidado, esa es la verdad" (...) No importa, la gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar y con esa gente hay que procurar tener una relación linda".

"Esa es la única gente con la que uno tiene que entablar diálogo y no con la gente que gratuitamente y sin conocerte, incluso, puede emitir un juicio sobre ti. Nunca te dejes afectar por la opinión de otros, jamás", zanjó.