Parisi felicitó al Presidente electo y dijo que "Boric atacó al PDG persistentemente"

"Yo no voy aguantar eso por muy Presidente que sea", agregó el ex candidato presidencial.

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la victoria de Presidente electo, Gabriel Boric, en los comicios del 19 de diciembre.

En su programa de YouTube, el economista afirmó que "fue extraordinario como ganó Boric, no sé de dónde salió ese millón 300 mil y tanto de votos, aunque solamente ratifica lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso y Maipú".

"Ganar la elección de esa forma fue una camotera, pero ya es la sexta vez que gana la izquierda o la ultraizquierda. Me hubiese gustado que fuera más estrecho porque lo que se viene es bastante complejo", añadió.

Además abordó el video en que le entrega su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, explicó que "yo hice ese video porque creo en la democracia digital (…), hay que honrar en lo que uno cree y yo creo en la democracia digital".

Parisi felicitó al jefe de Estado electo pero sostuvo que Boric atacó al PDG persistentemente. Yo no voy aguantar eso por muy Presidente que sea, porque somos un partido que tenía cero peso y sacamos seis diputados y deberíamos haber sacado tres senadores, pero nos faltó plata".

"Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad en Chile, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada en Chile. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile", cerró.