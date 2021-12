Carlos Montes: "Yo no estoy en la perspectiva de asumir responsabilidades muy significativas"

11:30 No obstante insistió que "uno quiere a que el gobierno le vaya bien, vamos a ver de qué manera aportar".

El senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes, volvió a referirse al gabinete que presentará el presidente electo Gabriel Boric, siendo consultado por su eventual participación a la cabeza del Ministerio de Hacienda.

"Estamos a la espera de que la coalición que ganó, Apruebo Dignidad, y el Presidente electo definan su visión de la amplia alianza o amplio entendimiento para llevar adelante un programa, y a partir de eso ver los nombres que mejor definan esa perspectiva", dijo.

Sobre su eventual incorporación, si bien evitó responder insistiendo que aún se está ajustando el proceso, replicó que se debe "configurar un equipo de mediana edad, de gente joven para los desafíos que hoy día hay".

"Particularmente yo no estoy en la perspectiva de asumir responsabilidades muy significativas, pero uno quiere a que el gobierno le vaya bien, vamos a ver de qué manera aportar", dijo.

No obstante, continuó en la posición de que "lo ideal es lo que corresponde a los nuevos tiempos, una nueva etapa (...) Especula la prensa, dan nombres, pero yo no me siento interpretado en ningún caso".