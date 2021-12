CMF multó a Chilena Consolidada Seguros de Vida por incumplimiento con sindicatos de Codelco

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó con 7.500 UF a Chilena Consolidada Seguros de Vida, por incumplimiento relacionados con la suscripción de polizas de seguros de vida con los sindicatos de Codelco 1,2 y 3 de la División Chuquicamata y el correspondiente en la División Radomiro Tomic.

La sanción también incluyó al exgerente general de la empresa, José Manuel Camposano, con una multa de 2.500 UF, al expresidente del directorio Hernán Felipe Errázuriz y al exdirector, Jorge Molina Sanhueza, con una multa de 600 UF cada uno.

La CMF determinó en su resolución incumplimientos a la obligación de informar pagos devengados a favor de los sindicatos bajo conceptos de devolución de prima; de instrucciones sobre reembolso y devolución de prima por concepto de experiencia favorable sin que tuvieran tal calidad, e incumplimiento de las normas sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros.

"De acuerdo a la resolución del Consejo de la Comisión, las infracciones cometidas por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., el ex gerente general y los ex directores investigados, se consideran graves. No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas del contrato de seguro, sino que menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador", dijo la CMF.