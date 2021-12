Mario Desbordes: "Estoy evaluando seriamente renunciar a RN"

"Estoy evaluando seriamente renunciar a RN", aseguró Mario Desbordes, luego de criticar en duros términos a la directiva del conglomerado encabezado por Francisco Chahuán.

Según comentó el ex ministro a La Tercera, "una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable".

"No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error. No pretendo incendiar RN. Entregamos el partido como el mejor evaluado de Chile, con un millón de votos. Se pierde una cantidad enorme de votos y nadie dice nada", cuestionó.

Y en esta misma línea, Desbordes replicó que "el partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva".

Incluso sostuvo que "hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido. No sé si proyectamos una imagen de seriedad".