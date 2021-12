Cuenta Rut: hoy vence plazo para cambiar tarjetas con banda magnética a chip

16:06 La cuenta podrá seguir siendo usada a través del sitio web y su saldo no se verá afectado.

De esta forma, quienes no hayan efectuado el trámite que responde a temas de seguridad, verán bloquedas sus tarjetas. No obstante, la cuenta podrá seguir siendo usada a través del sitio web y su saldo no se verá afectado.

El cambio podrá realizarse en centros de tarjetas y sucursales BancoEstado Express hasta las 19:00 horas de este jueves. Y este viernes, a pesar del feriado bancario, también estarán abirertas las sucursales desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Hoy vence el plazo de renovación de las tarjetas Cuenta Rut con banda magnética de BancoEstado. Esto, tras el proceso de cambio a plásticos con chip.