"Rey del Oro" aseguró haber hecho negocios con Tonka Tomicic: "Le facturé unas monedas de plata"

Harold Vilches, más conocido como el “Rey Midas” chileno o El llamado "Rey del Oro", Harold Vilches, se refirió al Caso relojes vip robados por primera vez después de ser captado junto a Marco Antonio López, Parived, esposo de la animadora Tonka Tomicic.

"Mi abogado ha consultado al Ministerio Público y sí hay una investigación, pero de la cual no soy imputado. Salgo mencionado por juntarme con Parived, pero no estoy vinculado en ningún tema de joyas, relojes ni ningún artículo robado”, dijo a CHV.

“Estaban investigando a Parived y yo por juntarme con Parived me toman una foto (...) me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas y ni siquiera me dedico a eso”, replicó, haciendo alusión a las imágenes del Hotel Sheraton de Providencia.

Sin embargo, también nombró a Tonka Tomicic, asegurando que Parived le "preguntó qué producto le podría ofrecer. Que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata a Tonka”.

"Me entregó unos cheques en forma de pago. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo", aseguró, añadiendo que no ha recibido "ninguna explicación. Hoy en día está en una situación súper complicada mediáticamente, no creo que esté pendiente de pagarme. Y antes de esto le he pedido explicaciones a Parived y no se ha hecho cargo de los pagos”.